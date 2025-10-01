В Махачкале толпа подростков избила ровесников, один из которых болен эпилепсией

В Махачкале группа подростков жестоко избила ровесников, один из которых болен эпилепсией. Инцидент попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «ЧП Дагестан».

Как утверждают авторы канала, драка произошла возле одной из местных школ. На представленном ролике видно, как несовершеннолетние толпой бьют ногами по головам подростков, лежащих на земле. Очевидцы происшествия пытались остановить избиение, однако все их попытки оказались тщетны.

Сообщается, что в ходе потасовки несколько пострадавших потеряли сознание. Один подросток доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести. Также стало известно, что один из потерпевших страдает эпилепсией. Шесть участников драки были доставлены в Ленинский отдел полиции города.

Что стало причиной массового избиения, неизвестно. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

