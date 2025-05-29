Все попытки добиться расчета заканчивались избиением: работавшего за еду россиянина вызволили с фермы

Активисты пришли на помощь мужчине, который девять месяцев работал за еду в Смоленской области. Все попытки добиться расчета заканчивались для пленника избиением, передает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Россиянин работал на ферме с сентября 2024 года. Сельскохозяйственным предприятием управляли выходцы из Средней Азии. Начальником был уроженец Узбекистана по имени Бахтияр.

Мужчина, освобожденный с фермы, поблагодарил активистов. Помимо него, на предприятии могут находиться другие люди, которых используют в качестве рабской силы. Пока эта информация не подтверждена. Правоохранители данный случай еще не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области глава фермерского хозяйства получил срок. Его признали виновным в жестокой расправе над своим работником.