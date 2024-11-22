Все они оказались пропущены: мужчина сделал 300 звонков в управляющую компанию и пошел прокуратуру

В Менделеевске главу управляющей компании оштрафовали на крупную сумму. Все дело в том, что он не отвечал на звонки жильца. Мужчина 300 раз набрал коммунальщиков, но не получил ответ.

Коммунальная авария в квартире жителя Татарстана произошла поздно ночью, передает издание Chelny-biz.ru. Прорвало трубу и хозяин жилья стал звонить в диспетчерскую УК. Всего он позвонил более 260 раз, но услышал лишь гудки.

Утром жилец пострадавшей квартиры позвонил еще 49 раз. Трубку по-прежнему никто не взял. Тогда мужчина оставил заявку на замену радиатора, но ее не зарегистрировали. В итоге клиент бездействующей УК пошел в прокуратуру.

После разбирательства правоохранители признали жалобу на управляющую компанию оправданной. Главу коммунального предприятия признали виновным и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Ранее жилые дома в Челябинской области затопило борщом из-за коммунальной аварии. Их помещения буквально увязли в бульоне.