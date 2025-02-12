В Ленобласти мигрант-подросток надругался над третьеклассницей

В Кировском районе Ленинградской области 14-летний подросток надругался над ученицей третьего класса. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, изнасилование произошло еще в сентябре.

«10 сентября женщина обратилась в полицию с сообщением о том, что в отношении ее дочери-третьеклассницы совершили действия сексуального характера», — приводит РЕН ТВ слова источника.

Насильника задержали на следующий же день. Им оказался 14-летний гражданин Таджикистана, который проживает в Кировске по временной регистрации. Отмечается, что преступник нигде не работает и не учится. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что под Курганом хулиганы избили и изнасиловали тихую школьницу, у которой не было друзей. Ее заманили в квартиру, где было совершено злодеяние, под предлогом вечеринки, а весь процесс надругательства засняли на видео.