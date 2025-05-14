«Все очень грустно»: мать искалеченной в Дубае модели Ковальчук могли запугать неизвестные

Мать искалеченной в Дубае украинской модели Марии Ковальчук отказывается говорить о произошедшем с ее дочерью. По некоторым данным, женщину могли запугать.

Как рассказали в беседе с aif.ru девушки, дружившие с Ковальчук в ОАЭ, они попытались выйти на связь с ее матерью, однако у них сложилось впечатление, что женщина чего-то боится.

«Связалась с мамой. Все очень грустно, запугана. Боится что-то говорить. Я просто хотела помочь», – сказала изданию Валерия.

При этом вторая подруга по имени Александра также пришла к выводу, что мать Ковальчук намеренно «сглаживает углы», говоря о произошедшей с ее дочерью трагедии. Из-за страха женщина якобы говорит журналистам, что все хорошо.

Напомним, 21-летнюю Ковальчук обнаружили 19 марта на обочине дороги в Дубае с переломами позвоночника, рук и ног. По версии местных правоохранителей, девушка сама проникла на закрытую стройку и упала с большой высоты.

При этом за несколько дней до трагедии она рассказала матери, что пошла на вечеринку к состоятельным мужчинам. На следующие сутки Ковальчук вышла на связь и сообщила, что еще на день задержится в отеле, куда ее пригласили. После этого она перестала звонить и писать родным.

В соцсетях появились версии о том, что Мария была постоянной участницей скандальных вечеринок, на которые за деньги приглашают девушек и издеваются над ними.

Ранее мать искалеченной Марии Ковальчук рассказала, что девушка проходит реабилитацию. Другие подробности она раскрывать категорически отказалась.