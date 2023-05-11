Все очень быстро произошло: девятиклассник умер после урока физкультуры на востоке Москвы

В Москве ученик девятого класса скончался после урока физкультуры в школе. Все произошло на востоке столицы, в районе Перово. Об этом сообщает портал ИА REGNUM.

По данным источника, трагедия произошла рано утром 10 мая на перемене. Перед этим у подростка был урок физкультуры, где он выполнял упражнения и не выглядел больным. Очевидцы не заметили ничего плохого по внешнему виду ученика.

«На физкультуре он вел себя активно, после урока переоделся, пришел на урок русского языка и умер. Все очень быстро произошло», – рассказал очевидец.

Врачи скорой помощи быстро прибыли на место, но им оставалось лишь констатировать смерть школьника. Причина гибели пока не сообщается. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Издание Газета.Ru приводит слова директора заведения о том, что девятиклассник почувствовал себя плохо и потерял сознание. Отмечается, что он воспитывался в многодетной семье, один из его братьев умер в годовалом возрасте несколько лет назад от порока сердца.

Ранее мы писали о том, как пятиклассник избил девятиклассницу на уроке в Екатеринбурге. Ученица подчеркнула, что все произошло во время уроков 5 мая. Так получилось, что на ее класс и на пятый класс была всего одна учительница, и преподавательница попросила ее с подругой посмотреть, как ведут себя пятиклассники, а также проконтролировать, выполнили ли они задание.