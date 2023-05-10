Пинал в живот и оскорблял: пятиклассник избил девятиклассницу на уроке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в школе в поселке Кольцово пятиклассник избил девятиклассницу и угрожал поджечь ее квартиру. Школьница обратилась с жалобой в министерство образования. Об этом сообщается на сайте E1.RU.

«Я хочу, чтобы все знали, что творится у нас в школе в поселке Кольцово. Это полный беспредел», – заявила девочка.

Руководство школы на жалобу девятиклассницы ответило, что она сама виновата в случившемся.

«У нас половина школы со справками», – приводит пострадавшая ответ администрации.

Школьница добавила, что ей жалко не только себя, но и учителей, которые тоже не раз страдали от таких «особенных» детей.

Ученица подчеркнула, что все произошло во время уроков 5 мая. Так получилось, что на ее класс и на пятый класс была всего одна учительница, и преподавательница попросила ее с подругой посмотреть, как ведут себя пятиклассники, а также проконтролировать, выполнили ли они задание.

«Когда я зашла в кабинет, то с порога меня обматерили, нас с подругой послали. После этого я сказала, чтобы они (пятый класс) сидели потише и выполняли задание, тогда меня начали оскорблять и обзывать», – говорит девочка.

По ее словам, мальчик пожелал смерти ее матери. После этих слов девятиклассница подошла к нему и сказала вести себя спокойно и никого не оскорблять. В ответ мальчик сказал, что «снесет мне лицо, нассыт на дверь и подожжет квартиру».

Тогда школьница взяла мальчика за руку и сказала ему уже успокоиться. После этого пятиклассник начал избивать ее по животу и ногам. «Я не могла дать отпор. Я держала его за обе руки, а он все это время пинал меня в живот и по ногам. Это продолжалось на протяжении пяти минут, после чего прибежали мальчики из моего класса и оттащили его от меня», – подчеркнула ученица.

Она также заявила, что если они (дети) «со справкой» и не могут управлять своей агрессией, то должны учиться в специальном учреждении.

Департамент образования области подтвердил наличие жалобы. Также инцидент прокомментировали в УМВД.

«Заявлений по данному факту в полицию не поступало. Информация, опубликованная в СМИ, зарегистрирована в отделе полиции №6 Октябрьского района и будет проверена», — уточнили в УМВД по Екатеринбургу.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае отец до смерти забил двухлетнюю дочь.