«Все начали кричать»: пассажирский самолет избежал столкновения в небе с истребителем

В США пассажирский самолет едва не столкнулся в небе с истребителем-бомбардировщиком. Об этом пишет ABC7.

Сообщается, что инцидент произошел в пятницу, 25 июля. Лайнер компании Southwest Airlines, совершающий рейс из Бербанка в Лас-Вегас, через шесть минут после взлета внезапно начал снижаться. Самолет резко опустился на 144 метра после того, как в кабине пилотов сработала система предупреждения столкновений.

Как описал ситуацию один из пассажиров, «свободное падение длилось около восьми-десяти секунд, все в самолете начали кричать. Было такое чувство, что это конец». В итоге воздушное судно благополучно долетело до пункта назначения и совершило посадку в Вегасе.

Оказалось, что лайнер чуть не столкнулся с истребителем-бомбардировщиком Hawker Hunter. По предварительным данным, самолеты находились на расстоянии 7,7 км друг от друга в ближайшей точке сближения. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют представители авиакомпании совместно с Федеральным управлением гражданской авиации США.

Также стало известно, что никто из пассажиров не пострадал. Медицинская помощь понадобилась только двум бортпроводникам.

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