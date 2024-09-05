«Все на соплях держалось»: пострадавший раскрыл детали несчастного случая на квесте в Башкирии

Один из пострадавших во время хоррор-квеста в Башкирии рассказал, что состояние здания было «критичным». Об этом он сообщил в беседе с 360.ru. Элчин и его друзья случайно выпали из окна и получили травмы.

Собеседник издания отметил, что раньше участвовал в квестах, поэтому имеет опыт прохождения комнат и решения загадок. По его словам, все начиналось как обычно, но он отметил одну деталь.

«Единственное, что я изначально понимал, что состояние здания вообще критичное. Оно стоит сколько лет, все на соплях держалось», — поделился он.

Пострадавший рассказал, что актер использовал электрошокер, который шумел и вспыхивал в темноте. Тогда они отбежали, но не думали, что там окно. Тем более что было оно не прочным.

«Я побежал в угол, присел и на тот момент я не понимал, что это окно. Также и ребята мои к углу подошли. А стекло, получается, оно не пластиковое, а обычное, стеклянное было. Его закрыли фанерой тонкой», — объяснил он.

Студент признался, что получит сотрясение, и теперь ему трудно спать из-за головных болей. Также у него швы на теле, ушибы и ссадины, а на голове – порезы.

Пострадавший сообщил, что они договорились с организатором квеста только об оплате лекарств. Но молодой человек недоволен только этим, поэтому планирует подать в суд.

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