«Все лицо было черное»: племянница месяц искала женщину, найденную мертвой на чердаке больницы

Племянница найденной мертвой на чердаке больницы женщины рассказала, что искала ее месяц. В беседе с 360.ru она заявила, что ей сказали про побег пациентки.

Родственница Светлана сообщила, что ее тетя 17 января неудачно упала и ударилась головой. Она попала в больницу, где врачи сделали ей операцию и удалили гематому. Племяннице сообщили через два дня, что пациентка «стабильно тяжелая». Им с мужем сказали привезти памперсы, пеленки и воду.

На следующий день Светлане сказали, что тетя ест, пьет и ждет перевода из реанимации в травматологию. Вечером 21 января она позвонила в больницу и услышала следующее.

«Сначала дали мужчине трубку, и я слышу на проводе, там второй мужчина говорит: „Это по поводу той, которая сбежала“. И мне преподносят информацию о том, что она сбежала», — поделилась она.

Светлана говорит, что им ничего не объяснили, сказали, что тетя ушла.

«В итоге мы ее целый месяц искали. И 19 февраля ее нашли на чердаке под вентиляционным каналом мертвую, сгнившую уже наполовину <… > Человек уже разложился практически, все лицо было черное», – пояснила Светлана.

Она отметила, что они с мужем обратились в Следственный комитет, чтобы выяснить всю правду о случившемся. А в Орехово-Зуевской больнице, где была найдена пациентка, проводят доследственную проверку. Администрация подчеркнула, что оказывает полное содействие в этом.

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