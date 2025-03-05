Покормила ребенка смесью и уложила спать: многодетная россиянка нашла пятимесячного сына мертвым

В Екатеринбурге многодетная мать нашла пятимесячного сына мертвым. Что стало причиной смети мальчика , пока не известно. Правоохранители еще не прокомментировали случившееся.

Многодетная семья проживает в доме в проезде Горнистов, передает портал Е1.ru. По информации журналистов, мама покормила ребенка перед сном, а после уложила его в кроватку.

Через некоторое время женщина возвратилась, чтобы проверить сына. К тому моменту ребенок уже не дышал. Родители вызвали скорую, но медики ни чем не смогли помочь.

Пара, у которой умер малыш, имела проблемы с законом. Так, их штрафовали за неисполнение родительских обязанностей. Супруги воспитывают еще двух детей: 13-летнюю дочь и 5-летнего мальчика.

Ранее сообщалось, что в Коми шестилетний мальчик обновил на себе пластырь и умер. Он стал задыхаться и в скором времени скончался.