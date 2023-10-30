«Все красное, всю кожу проело»: студентка получила ожог ягодиц после поездки в автобусе

Жительница Екатеринбурга обратилась за помощью к медикам после поездки на автобусе. В общественном транспорте девушка получила серьезную травму — ожог ягодиц второй степени, передает Telegram-канал E1.RU | Новости Екатеринбурга.

Екатеринбурженка пострадала по пути на учебу в колледж. Она зашла в автобус и разместилась на сиденье. В какой-то момент девушка почувствовала, что ее штаны намокли. Сначала она подумала, что это растаял и стек снег с капюшона куртки. Однако потом пассажирка стала испытывать жжение в районе ягодиц.

«Я приехала в колледж, отодвигаю штаны — а там просто все красное, всю кожу проело», — поделилась историей пострадавшая горожанка.

Отсидев несколько занятий, девушка поняла, что больше не может терпеть боль и вызвала скорую. В больнице у новоприбывшей пациентки диагностировали ожог ягодиц.

Ранее в Саратове мужчина получил ожог на улице в центре города. Там, где он проходил, лопнула труба с кипятком.