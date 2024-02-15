«Все это клевета»: пропавший в Москве аргентинский шеф-повар вышел на связь

Шеф-повар отеля Ritz-Carlton Карлос Мартин Репетто, которого считали пропавшим в Москве, вышел на связь с журналистами. Он заявил, что информация об исчезновении — клевета.

Репетто дал комментарий Газете.Ru. Шеф-повар заявил, что с ним все в порядке. Информация об исчезновении, распространившаяся в СМИ, по словам аргентинца, не соответствует действительности.

«Нет, все это клевета. Со мной все в порядке. Сейчас я выложу информацию на своей страничке», — сказал Репетто.

Сегодня, 15 февраля, в Сети начали обсуждать внезапное исчезновение шеф-повара в столице РФ. Так, в полиция якобы обратилась супруга аргентинца. Она заявила, что Репетто перестал выходить на связь с конца января. Пара живет раздельно, поэтому женщина ничего не знала о местонахождении мужа.

Ранее в Самаре пропавшую по пути на подработку 16-летнюю школьницу нашли мертвой. Поиски несовершеннолетней длились 12 дней.