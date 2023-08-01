Арестованный до конца сентября челябинский маньяк расплакался в суде

Державшему в заложниках девушку челябинскому маньяку Владимиру Ческидову избрали меру пресечения в виде ареста — мужчина будет находиться под стражей до 30 сентября. Услышав решение суда, маньяк расплакался. В это время следователи продолжат выяснять детали многолетнего заточения жертвы, а также другие обстоятельства случившегося, передает Пятый канал.

Ческидов познакомился с девушкой, впоследствии ставшей заложницей, еще в 2009 году на вокзале. С тех пор россиянка провела в плену у маньяка 14 лет. Она регулярно подвергалась побоям и насильственным действиям сексуального характера. До 2011 года девушка находилась в плену с другой женщиной. Однако после попытки побега хозяин дома «наказал» ее — убил, расчленил тело и спрятал останки.

Выжившей в заточении россиянке удалось оказаться на воле лишь тогда, когда маньяка положили в психиатрическую больницу. Мужчина ушел в запой, а его мать, испугавшись, вызвала врачей. Ей, к слову, были известны детали жизни сына. В связи с этим они оба предстанут перед законом за совершенные преступления.

Ранее в Сети появились предположения, что жертв челябинского маньяка может быть гораздо больше. Следователи, работающие по адресу проживания Ческидова, обращались к местным жителям с просьбой предоставить лопаты. Вероятно, участок мужчины хотели перекопать в поисках новых останков.