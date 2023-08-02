«Все дома убирает, готовит»: мать челябинского маньяка представляла его пленницу как работящую сожительницу

Валентина Ческидова, которая приходится матерью челябинскому маньяку, проговорилась в беседе с соседками о пленнице. Женщина представила ее как сожительницу сына, которая «все дома убирает, готовит, но огородом не занимается», пишет kp.ru.

Журналисты издания приехали к Валентине, чтобы взять у нее интервью. Накануне суд не стал арестовывать пожилую женщину, хоть она и проходит по делу сына в качестве соучастницы. Пенсионерка, увидев корреспондентов, отказалась давать комментарии. Она заперла дверь квартиры, лишь пропустив мужчину-съемщика. Тот арендовал жилплощадь Ческидовых в городе. Теперь же, судя по всему, он вынужден ютиться с помощницей челябинского маньяка.

Соседи Валентины оказались куда разговорчивее. По их словам, Володя и его мать жили с какими-то двумя женщинами. А потом, спустя некоторое время, Ческидова рассказала знакомым об одной из них. Мать челябинского маньяка представила жертву, которой впоследствии удалось спастись, как сожительницу сына. При этом Валентина упомянула, что новый член семьи практически не выходит из дома.

Ранее Ческидова выдвинула версию, что пленница, сбежавшая после 14 лет плена, могла не забеременеть из-за бесплодия Володи. Также она напомнила, что девушку якобы не удерживали насильно дома и она могла покинуть его в любой момент.