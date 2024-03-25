Все частные адвокаты отказались представлять интересы террористов из «Крокуса»

Частные адвокаты в России отказались представлять интересы четырех обвиняемых в теракте в «Крокусе». Они считают, что вина этих людей очевидна.

Telegram-канал Mash узнал мнение президента Национальной ассоциации юристов (НАЮР) Руслана Нагиева. В ассоциации считают: «данному бесчеловечному преступлению нет оправдания» и все виновные должны быть наказаны по всей строгости закона.

Нагиева спрашивали, готов ли он защищать террористов за деньги. На это адвокат отвечал: «Для меня вина данных граждан очевидна… И ни за какие деньги мы не намерены защищать этих граждан».

Член НАЮР Равиль Тугушев считает, что ни один частный адвокат не будет работать с задержанными. «Я думаю, это шайтаны и место им в аду», - заявил он.

Четверых исполнителей теракта будут защищать бесплатные адвокаты.

Напомним, нападение на концертный зал произошло 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Четверо мужчин ворвались в здание и открыли стрельбу. Затем в «Крокус Сити Холле» начался пожар. Известно о 137 погибших и свыше 180 пострадавших.

Ранее таксист обратился в полицию и рассказал, что подвозил одного из нападавших от «Крокуса» 7 марта. Мужчина направлялся в Путилково. 7 марта пассажир смотрел спектакль в концертном зале – визит был связан с организацией теракта. Он изучал планировку здания, а также расположение постов охраны.