Водитель такси вспомнил, что подвозил одного террориста из «Крокуса» в Путилково

В полицию обратился уроженец Чечни и сообщил, что узнал одного из террористов, устроивших массовый расстрел в «Крокус Сити Холле». По словам мужчины, он подвозил одного из нападавших 7 марта.

По данным Telegram-канала Baza, таксист сообщил следователям, что около 19:30 ему поступил заказ на поездку от «Крокуса» до микрорайона Путилково в Красногорске.

Пассажиром оказался молодой человек, одетый в кожаную куртку коричневого цвета.

Предположительно, водитель такси узнал 25-летнего Фаридуни Шамсутдина, который 7 марта посетил спектакль в «Крокусе» и случайно попал в объектив фотографа. Его визит был связан с организацией теракта - посмотреть планировку, расположение постов охраны и просчитать пути отхода.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные люди открыли прицельный огонь из автоматов по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». По предварительным данным, в результате погибли 137 человек, в том числе трое детей, более 180 пострадали.