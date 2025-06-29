Все было хорошо, пока не приехала шайка: в лагере на Камчатке подростки запинали девочку ногами по голове

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после появления информации об избиении ребенка в лагере на Камчатке. В Сети повилась видеозапись, на которой несовершеннолетние запинывают ногами по голове сверстницу.

Кадры группового избиения оказались в распоряжении Telegram-канала Readovka. По информации журналистов, подростки записали издевательства на видео, а после выложили их в своем чате. Ролик они подписали так: «вот, что происходит с девочкой, которая не чувствует боли».

Чуть позже в Сети появились и другие записи, но хулиганы отрицают свою причастность к происходящему на них. В отзывах на лагерь говорится, что все было спокойно до тех пор, пока там не объявилась шайка опасных подростков из неблагополучных семей. Они устроили в месте отдыха что-то по типу дедовщины. Родители других детей пытались обратить внимание руководства на проблему, но безуспешно.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 13-летний мальчик боится выходить из дома из-за нападения мужчины. Незнакомец избил подростка, когда тот попросил его научить подтягиваться правильно.