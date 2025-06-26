«Мама, меня убивают»: 13-летний мальчик боится выходить из дома из-за нападения мужчины

Мужчина избил 13-летнего мальчика на детской площадке в Московском районе Санкт-Петербурга. Из-за нападения несовершеннолетний боится выходить из дома, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Школьник играл вместе с друзьями на проспекте Космонавтов. К компании приятелей подошел мужчина с дочкой. Он стал критиковать ребят за то, как они подтягиваются.

Тогда мальчик попросил незнакомца продемонстрировать ему, как правильно выполнять упражнение. Взрослый по какой-то причине рассвирепел и набросился на несовершеннолетнего.

«Я выбежала на угол дома в чем была, сын бежит, кричит: "Мама, меня убивают!". Я его встретила, и мы побежали домой, чтобы спрятаться», — рассказала мама мальчика.

После нападения школьника доставили в больницу. При осмотре у него зафиксировали ушиб левой половины лица.

Ранее в Ленинградской области шестилетнего ребенка избили до полусмерти. По подозрение попала его тетя-опекун.