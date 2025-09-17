Слышала крики, но ничего не сделала: мать смотрела на умирающих детей в горящем доме, пока была с любовником

В Мельбурне мать четверых детей обвинили в халатности в отношении ее детей. Выяснилось, что женщина наблюдала через камеры видеонаблюдения за пожаром в доме, где находились ее двое маленьких дочерей и сын, пока сама была с любовником. Об этом пишет Daily Mail.

Трагедия произошла в 2024 году. По данным полиции, 25-летняя Шаня Ли и ее избранник вечером 8 сентября покинули дом, где через несколько минут начался пожар. Внутри в тот момент находились две девочки, двух и пяти лет, и трехлетний мальчик.

Пара вернулась домой примерно через тридцать минут и увидели на месте пожарных. Позже женщина призналась, что видела, как в доме кричат ее дети, когда появился огонь, но не позвонила в экстренные службы. Она просто продолжила наблюдать за происходящим через камеры видеонаблюдения, используя приложение в телефоне.

Девочек и их трехлетнего брата нашли без сознания на заднем дворе дома. Пожарные по очереди спасли детей, после чего всех троих доставили в Королевскую детскую больницу. Дочери Ли скончались в больнице, а сын впал в искусственную кому, но выжил. Еще одного ребенка не было дома.

Эксперты по расследованию поджогов считают, что пожар мог начаться в главной спальне еще до того, как мать четверых детей и ее спутник покинули дом. Сама Ли отказалась сотрудничать со следствием и давать показания.

