Вряд ли дело в некачественном оборудовании: сосед погибших при взрыве газа в Москве рассказал о трагедии

Взрыв бытового газа в Москве унес жизни трех человек — многодетной женщины, ее сына и ее матери. Сосед семейства рассказал mk.ru о квартире, в которой произошла трагедия.

Мужчина занимала такую же трехкомнатную квартиру, как и у погибшей москвички, только двумя этажами выше. По словам соседа, в день, когда произошли взрыв и пожар, он видел женщину и здоровался с ней.

Также житель столицы заявил журналистам, что в квартире семейства был хороший ремонт. В связи с этим мужчина предположил, что причина взрыва вряд ли кроется в некачественном оборудовании.

Ранее сообщалось, что после взрыва бытового газа и пожара в доме на улице Генерала Тюленева двое детей остались без матери. Отец несовершеннолетних находится в зоне СВО. К решению возникшей ситуации подключились столичные власти.