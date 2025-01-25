Врезался и потерял управление: российский турист разбился на мотоцикле в Таиланде

Правоохранители выясняют обстоятельства гибели 35-летнего гражданина России в Таиланде. Мужчина получил смертельные травмы из-за падения с мотоцикла, передает местное издание The Phuket News со ссылкой на отчет полиции.

По информации стражей порядка, российский турист передвигался на мотоцикле. На одном из поворотов он потерял управление над транспортным средством и врезался в дорожное ограждение.

При падении россиянин серьезно пострадал — он получил травму голову. На место ДТП прибыла скорая помощь. Пострадавшего туриста экстренно госпитализировали, но спасти его все равно не удалось. Вскоре стало известно о смерти мотоциклиста. Российское посольство в Таиланде информацию о гибели мужчины пока не прокомментировало.

Ранее сообщалось о смерти другого гражданина РФ в Таиланде. Мужчина успел заселиться в отель, после чего скоропостижно скончался.