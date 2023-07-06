Врезались на большой скорости: популярные музыканты разбились на трассе «Крым»

На участке трассы «Крым» в Подмосковье разбились трое популярных музыкантов. Машина с Марией Калмыковой, Кириллом Терентьевым и Кириллом Полдником на большой скорости врезалась в стелу на АЗС.

Подробности сообщает ТАСС в своем Telegram-канале.

Смертельная авария произошла утром 5 июля. Машина с музыкантами ехала из Москвы в направлении Серпухова.

Все произошло около пяти часов утра – автомобиль врезался в стелу. Происшествие случилось на 97 километре трассы М-2 «Крым».

Музыканты скончались до приезда врачей. Предварительно, водитель мог уснуть за рулем.

Друзья погибших объявили сбор средств, чтобы организовать похороны.

Уточняется, что музыканты ехали на благотворительный фестиваль во Владимирскую область.

Ранее мы писали о смерти рэпера в Москве на глазах у гостей. Трагедия произошла в день 23-летия музыканта.