В Москве рэпер покончил с собой посреди празднования дня рождения на глазах у гостей

В Москве 25 июня покончил с собой рэпер, известный в узких кругах под псевдонимом Danchy. Исполнитель свел счеты с жизнью посреди празднования собственного дня рождения. Ему исполнялось 23 года. О произошедшем стало известно ИА Регнум.

Источник издания рассказал, что компания устроила вечеринку в квартире на востоке столицы. Сначала ни что не предвещало беды. Молодые люди бурно отмечали и веселились. Однако в последствии настроение именинника резко переменилось. Он стал проявлять агрессию, а в какой-то момент даже разбил окно и порезал руку.

Приятели смогли вовремя оказать помощь рэперу, и травма никак не угрожала его жизни. Все продолжили праздновать, но через час Danchy вышел к гостям и на глазах у всех покончил с собой. О произошедшем в полицию сообщил брат музыканта. Также в беседе с сотрудниками правоохранительных органов он признался, что в нетрезвом состоянии музыкант нередко мог разговаривать на суицидальные темы.

Ранее стали известны подробности состояния пятилетней дочери солистки «Росичей» Елизаветы Кутуровой. Напомним, что девочка выпала из окна, после чего вслед за ней вниз полетела и ее мама. Ребенок чудом выжил и сейчас находится в больнице.