Врезалась в дерево: 15-летняя школьница погибла при спуске с горы на лыжах

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели 15-летней девушки в Красноярском крае. Она получил смертельные травмы на горнолыжном спуске, передает Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Девушка отдыхала на горнолыжной базе в природном парке «Ергаки». Утром 2 февраля в следственные органы поступило сообщение о гибели несовершеннолетней. На место смертельного инцидента выехали сотрудники органов.

По предварительным данным, школьница погибла в результате столкновения с деревом, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СК. Предположительно, она приехала на базу отдыха из Тувы. Подробности случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области 12-летняя школьница умерла при странных обстоятельствах. Она приехала к бабушке на новогодние каникулы.