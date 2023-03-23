Время вскрывать подарки: пришедший на день рождения гость зарезал именинника и еще одну женщину

В деревне Анино Московской области в ночь на 23 марта произошло двойное убийство. Мужчина зарезал двух человек на вечеринке по случаю дня рождения. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Отмечается, что праздник был не у обвиняемого, а у его 43-летнего товарища. Он собрал у себя друзей, чтобы отметить знаковое событие, однако веселье в какой-то момент переросло в конфликт. Что именно его вызвало – неизвестно. Но один из мужчин настолько разозлился, что схватил нож и напал с ним на гостью вечеринки. Он ударил ее орудием, а затем переключился на именинника.

Осведомленный источник сообщил изданию, что женщина скончалась на месте, а вот виновника торжества еще пытались спасти. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, но, к сожалению, медики оказались бессильны. Мужчина скончался в медицинском учреждении.

На место преступления сразу прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали мужчину с ножом. Ему предъявили обвинения в убийстве и установили, что раньше он уже был судим. На данный момент расследование все еще продолжается.

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