В Подмосковье 8-летний мальчик отомстил за смерть матери, напав на сына доктора

В Подмосковье 8-летний мальчик решил отомстить врачу-гинекологу, по вине которой умерла его мать. Ребенок напал с газовым баллончиком на сына виновницы горя в семье.

Инцидент произошел в октябре 2022 года – спустя несколько месяцев после смерти женщины. Ребенок напал на сына доктора, но обошлось без жертв. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с мальчиком несколько бесед.

Также стало известно, что суд вынес приговор в отношении врача. Ей назначили 3 года колонии по делу о смерти пациентки, сообщает сайт mk.ru.

Напомним, в 2020 году женщина, воспитывающая троих детей, стала неофициально наблюдаться у гинеколога на дому. Во время одной из манипуляций гинеколог ввела чрезмерную дозу лидокаина. Пациентка впала в кому и затем скончалась.

Ранее гинеколог рассказала сайту «Страсти», как восстановить внутренние органы после родов.