Вратарь отбил пенальти грудью и умер

В Бразилии футзальный вратарь Антонио Эдсон дос Сантос Соуза, известный как Пиксе, умер, отбив пенальти грудью. Что именно произошло и почему спортсмен скончался после удара, не уточняется.

О смерти Пиксе сообщает CNN.

Вратарь участвовал в матче любительского турнира. Соревнования проходили в муниципалитете Аугусту-Корреа в штате Пара.

Спортсмен отбил пенальти грудью и отправился праздновать с командой. Внезапно Пиксе упал. Его срочно госпитализировали, но врачи не смогли спасти. Точная причина смерти не называется.

