Сотрясение мозга и травмы: житель Нижнего Новгорода избил бригаду скорой помощи

В Нижнем Новгороде знакомый больного избил сотрудников скорой помощи, которые приехали на вызов. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу Гострудинспекции по Нижегородской области.

По данным источника, инцидент произошел 3 апреля. Пьяный мужчина находился в помещении с больным, а когда приехала бригада «скорой», накинулся на фельдшера и медбрата. Сообщается, что сотрудники получили множественные травмы, в том числе закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга.

Сотрудники правоохранительных органов сейчас разбираются в происшествии. Отмечается, что трудовая инспекция Нижегородской области взяла под контроль расследование группового несчастного случая.

Ранее мы писали о том, как в Бурятии мужчина из ревности заживо сжег бывшую жену и ее отца-инвалида. Погибшие проживали вместе в одноэтажном деревянном доме. Женщина уже однажды была замужем, но развелась и начала новые отношения, а за папой она присматривала, так как он был инвалидом.

По версии следствия, семья могла погибнуть как раз от руки бывшего мужа россиянки. Он пришел к экс-супруге и узнал, что после расставания с ним она начала встречаться с другим. Тогда ревность поглотила мужчину, и он решил отомстить.