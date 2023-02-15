Врачи заподозрили сотрясение у московского школьника, которого педагог «успокоила» ударом по голове

В Москве учительница ударила семилетнего школьника учебником по голове. Родители вызвали мальчику скорую – врачи заподозрили у ребенка сотрясение мозга.

Инцидент произошел в школе в Южном Бутово 14 февраля. Как стало известно МК, перед этим мальчик поругался с одноклассником и пинал чужой портфель. Издание предположило, что педагог решила успокоить школьника, ударив по голове.

По возвращении домой мальчик пожаловался на тошноту и боль в голове. Мама вызвала скорую, медики диагностировали ушиб в области виска и подозрение на сотрясение.

Учитель рассказала свою версию случившегося: по ее словам, мальчик врезался в учебник, когда бежал по классу. Также известно о претензиях учителя к поведению школьника в последнее время. Недавно педагог писала родительнице, что он не понимает замечания и не реагирует на них.

Ранее сообщалось об учителе в Тольятти, который заставлял школьников есть бумагу.