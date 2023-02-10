В Тольятти учитель заставлял школьников есть бумагу

Скандальная история произошла в государственном общеобразовательном учреждении города Тольятти.

Ученики одного из классов средней школы пожаловались на педагога, а точнее, на его жестокость, которую он ежедневно проявлял в общении с ними.

На ролике, появившимся в группе школы, отчетливо видно, как мужчина, нависая над партами, громко кричит испуганным подросткам: «А ну быстро рот открыл! А теперь кушай!»

Несмотря на то, что происходящее явно забавляет находящихся в классе, само видео подписано весьма серьёзно.

«Прошу администрацию города обратить внимание на школу, - пишет анонимный автор, - отношение учителей к ученикам просто ужасающее. Неужели это в 21 веке считается нормально?»

Как сообщает KP.ru, чиновники региона моментально отреагировали на инцидент.

«По данному факту в настоящее время проводится проверка департаментом образования», – поспешили прокомментировать неопрятность в городской мэрии.