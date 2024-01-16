Врачи вывели из комы мальчика, которого придушило шарфом на подъемнике в Миассе

Врачи смогли вывести из комы шестилетнего мальчика, которого придушило шарфом на подъемнике в Миассе. Напомним, кусок материи зажевало механизмом, вследствие чего было перекрыто поступление кислорода в легкие.

О выходе ребенка из комы сообщил сайт 74.RU со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Мальчик вышел из комы, он в сознании, дышит сам, врачи дают положительные прогнозы», - рассказал собеседник.

12 января семья из Кургана приехала на горнолыжный курорт «Солнечная долина» в Челябинской области в надежде покататься на лыжах. В какой-то момент подъемник зажевал шарф ребенка. Его увезли в реанимацию, врачи запустили сердце, но малыш был без сознания. Информацию о происшествии подтвердили в МВД региона. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.