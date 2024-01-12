В Челябинской области подъемник зажевал шарф и руку малыша, перекрыв кислород

На горнолыжном курорте в Челябинской области подъемник зажевал шарф и руку малыша, приехавшего с родителями кататься на лыжах. Ребенка увезли в реанимацию, где запустили сердце. Сейчас состояние пострадавшего неизвестно.

Подробности ЧП приводит сайт Ura.ru.

Инцидент произошел на курорте «Солнечная долина». Семья приехала на курорт из Кургана.

Неожиданно механизм подъемника зажевал шарф и руку ребенка, вследствие чего поступление кислорода было перекрыто.

Скорая увезла ребенка в больницу Миасса. Там медики запустили сердце, однако в сознание малыш не пришел.

Происшествие подтвердили в МВД по Челябинской области.

Ранее сообщалось, что в торговом центре Екатеринбурга ногу пятилетнего ребенка зажевало на эскалаторе. У несовершеннолетнего нашли закрытый оскольчатый перелом кости стопы, есть вероятность, что ему ампутируют палец на ноге.