Мужчина остался без ноги из-за царапины на пятке, которую получил во время пробежки

Американец лишился ноги из-за царапины на пятке. 41-летний мужчина поранился во время пробежки и долгое время не обращался к врачу. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на журнал Newsweek.

По данным издания, Стив Райс из города Исли вернулся домой после пробежки и заметил у себя на пятке царапину. Он обработал ее мазью и антибиотиком, но через два дня почувствовал неладное. По словам мужчины, следующие дни он не понимал, что делает. Житель ходил по дому полностью обнаженным с кувшином яблочного сока и не отдавал его никому. Он носил его с собой, словно ребенка.

Родственники вызвали скорую помощь, но Стив отказывался подпускать их к себе. Только когда ему стало совсем плохо и он лишился сил, его удалось увезти в больницу. Врачи обнаружили, что из-за небольшой раны появился сепсис, который спровоцировал психоз. Хирургам пришлось ампутировать больному ногу ниже колена.

По словам главного врача больницы в Денвере, психические отклонения являются распространенным признаком сепсиса. Люди об этом могут не догадываться. Но были случаи, когда пациенты впадали в летаргический сон, испытывали чувство эйфории или наоборот угнетенное сознание. Одни могут быть агрессивным, а другие страдают бредом.

Септический шок часто приводит к образованию небольших тромбов в кровеносных сосудах, которые лишают конечности кислорода и приводят к гибели тканей. Врачи пытаются спасти жизнь пациента, поэтому вынуждены ампутировать пораженную конечность.

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