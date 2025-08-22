Врачи Уфы спасли 11-летнюю девочку с пулей от пневматического оружия в сердце

В Уфе врачи спасли 11-летнюю девочку, которой случайно выстрелили в сердце из пневматического оружия. Об этом сообщает Горобзор новостей Республики Башкортостан на странице во «Вконтакте».

По словам главы Минздрава Башкирии Айрата Рахматуллина, несчастный случай произошел в Иглинском районе. Девочка получила ранение из-за неосторожного обращения с оружием.

Одиннадцатилетнюю пострадавшую экстренно доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу с проникающим ранением сердца. Ее состояние оценивали, как крайне тяжелое. Для спасения пациентки в РДКБ вертолетом был доставлен специалист из Республиканского кардиоцентра.

«Хирурги совместно с кардиологами провели торакотомию – операцию по вскрытию грудной клетки и успешно извлекли пулю. После операции девочка была переведена в кардиоцентр для дальнейшего наблюдения и лечения», — говорится в сообщении Горобзора.

Сейчас жизни школьницы ничто не угрожает. Она продолжает идти на поправку. Министр Айрат Рахматуллин отметил слаженную работу врачей, которая позволила избежать трагедии.

