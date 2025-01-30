Врачи спасли пенсионерку без зубов, проглотившую три целых абрикоса

В Якутии пожилая женщина целиком проглотила три сушеных абрикоса и попала на операционный стол. Как оказалось, у пациентки отсутствовали зубы, поэтому она не смогла разжевать сухофрукты.

Пациентку доставила в больницу бригада скорой помощи. Пенсионерка жаловалась на резкую боль в животе.

В ходе проведенного обследования выяснилось, что абрикосы застряли в кишечнике.

«Ей диагностировали острую кишечную непроходимость. При вскрытии обнаружили непереваренные абрикосы в тонком кишечнике», —приводит Telegram-канал пресс-службы Минздрава региона слова заместителя главного врача республиканского центра общественного здоровья и медпрофилактики Валерия Ермолаева.

После хирургического вмешательства состояние пациентки улучшилось. В настоящее время ее уже выписали из больницы, она восстанавливается дома.

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