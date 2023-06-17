Врачи спасли четырехлетнего ребенка от преждевременного полового созревания

Четырехлетний ребенок поступил в клинику педиатрического университета Санкт-Петербурга с жалобами на резкое увеличение веса, акне и остальные признаки начала пубертатного периода.

Медики обследовали девочку и выяснили, что костный возраст ребенка опережает фактический. Таким образом, он был равен семи годам. Эндокринологи предположили, что у пациентки синдром Кушинга — состояние, при котором надпочечники выделяют большое количество гормонов.

Оказалось, что патология была обусловлена опухолью левого надпочечника в семь сантиметров. Врачи провели операцию и удалили новообразование.

На данный момент девочка выписана на амбулаторное лечение, а врачи держат ее состояние на контроле.

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