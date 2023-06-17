Нужен ли «секс для здоровья»: ответ на этот вопрос дан

Акушер-гинеколог Евгения Пекарева ответила на вопрос, нужен ли «секс для здоровья». По ее словам, оргазм, испытанный с партнером, не отличается от приятного чувства в конце сексуального возбуждения при мастурбации.

По словам специалиста, это может стать «неплохим выходом из ситуации». Секс с мужчиной нужен тогда, когда потребность в интимных отношениях велика от природы и без них ухудшается эмоциональное состояние женщины, а вместе с ним снижается качество ее жизни.

Психолог и сексолог Валентина Сорокина отметила, что исследований о вреде отсутствия секса нет. Она отметила, что отсутствие половой жизни могут посчитать одной из причин появления какого-либо заболевания, но установить, что именно это стало решающим фактором, невозможно.

Гораздо важнее вести здоровый образ жизни, соблюдать сексуальную безопасность и периодически сдавать анализы на ЗПП, призвала специалист. Она считает излишним решение идти на встречу к случайным партнерам: при отсутствии мужчины достаточно заменить секс мастурбацией.

Ранее мы писали, какой секс лучше: спонтанный или запланированный.