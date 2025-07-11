Врачи собирали осколки кости: выяснились детали травм у бизнесмена, который пострадал в драке со Смоловым

Выяснились детали травм у 46-летнего бизнесмена, который пострадал в драке с футболистом Федором Смоловым. У мужчины нашли односторонний двойной перелом нижней челюсти, закрытый в области ветви, открытый в области тела, дополнительно пострадал левый нижний клык.

Другие детали приводит mk.ru.

После инцидента 28 мая бизнесмена доставили в больницу имени Пирогова. Врачи сделали репозицию и фиксацию костных отломков. Как пишет издание, осколки кости собирали как пазл, их закрепили титановыми элементами для дальнейшего правильного срастания.

На ретгене специалисты увидели перелом левого мыщелкового отростка. Эта травма может грозить проблемами с жеванием, открыванием рта, глотанием. Мужчине назначили зондовую диету, при которой пищу измельчают и вводят через зонд.

Повреждений головного мозга томография не выявила. Мужчине требовалось наблюдение у челюстно-лицевого хирурга, а после снятия швов – лечебная физкультура. Издание пишет, что если травмы расценят как тяжкий вред здоровью, то футболисту могут вынести серьезное обвинение.

Речь идет об уголовном деле, за которое грозит наказание до 8 лет лишения свободы. Будет ли квалифицирован вред как тяжкий, станет известно позже.