Врачи скорой помощи спасли жизнь утонувшему в Бирюлевском пруду Москвы мужчине

Один из отдыхающих в Южном округе Москвы утонул 30 июля, в воскресенье. Мужчина пошел ко дну во время купания в Бирюлевском пруду, пишет телеканал «360».

Люди, находившиеся рядом с местом инцидента, вовремя заметили попавшего в беду незнакомца. Они вытащили его на берег и тут же вызвали бригаду скорой помощи.

Медики своевременно прибыли по указанному адресу. В ходе реанимационных действий они нащупали пульс у мужчины и предприняли необходимые меры для спасения его жизни.

После оказания первой помощи на берегу спасенного положили на носилки и увезли в больницу №7 города Москвы. Там новоприбывший пациент пройдет дальнейшее лечение. Другие обстоятельства и детали инцидента устанавливаются.

Риск утонуть в водоеме подстерегает не только рядовых граждан, отдыхающих этим летом в России, но и профессиональных спортсменов. Ранее 17-летний пловец оказался в реанимации после тренировки в бассейне. Инцидент произошел в Подмосковье. Юный спортсмен задержал дыхание под водой и потерял сознание. Очевидцам удалось оперативно отреагировать на случившееся и достать подростка из воды. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. За его жизнь продолжают биться врачи. По факту утопления возбуждено уголовное дело.