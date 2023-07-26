Профессиональный пловец утонул во время тренировки в бассейне
В Подмосковье 17-летний пловец попал в реанимацию после тренировки в бассейне.
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В Подмосковье 17-летний профессиональный пловец попал в реанимацию после очередной тренировки. Школьник задержал дыхание под водой и потерял сознание. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Все произошло в одном из фитнес-центров в Люберцах. Одиннадцатиклассник начал тонуть прямо в разгар тренировки. Как передают сотрудники спорткомплекса, в тот момент пловцы выполняли упражнение по задержке дыхания под водой.
Несовершеннолетнему сразу вызвали скорую помощь, а потом его отвезли в больницу с диагнозом «состояние после утопления». Подросток до сих пор находится без сознания, его жизнь в руках врачей.
На данный момент следователи заняты выяснением всех обстоятельств трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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