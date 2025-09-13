Врачи сделали все возможное: бизнесмен, закрывший собой жену от украинского дрона в ЛНР, скончался

Врачи не смогли спасти бизнесмена, который закрыл собой от дрона ВСУ жену в Луганской народной республике. Об этом рассказал глава Первомайского округа ЛНР в своем Telegram-канале Сергей Колягин.

Предприниматель во время атаки Вооруженных сил Украины проявил мужество и заслонил свою супругу от беспилотника. Он принял на себя основной удар и спас жену от прямого поражения.

«Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшего, но полученные телесные повреждения оказались слишком серьезные. От полученных увечий Андрей Валентинович скончался в больнице», — написал глава Первомайского округа ЛНР.

Бизнесмен, совершивший героический поступок, имеет знак отличия — «От благодарного народа ЛНР». Он более трех лет обеспечивал жителей республики продуктами и транспортным сообщением.

