Врачи сделали все возможное: бизнесмен, закрывший собой жену от украинского дрона в ЛНР, скончался
© Freepik
Врачи не смогли спасти бизнесмена, который закрыл собой от дрона ВСУ жену в Луганской народной республике. Об этом рассказал глава Первомайского округа ЛНР в своем Telegram-канале Сергей Колягин.
Предприниматель во время атаки Вооруженных сил Украины проявил мужество и заслонил свою супругу от беспилотника. Он принял на себя основной удар и спас жену от прямого поражения.
«Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшего, но полученные телесные повреждения оказались слишком серьезные. От полученных увечий Андрей Валентинович скончался в больнице», — написал глава Первомайского округа ЛНР.
Бизнесмен, совершивший героический поступок, имеет знак отличия — «От благодарного народа ЛНР». Он более трех лет обеспечивал жителей республики продуктами и транспортным сообщением.
Ранее мать погибшего при обстреле ВСУ мальчика рассказала о своем состоянии. Женщина серьезно пострадала во время атаки.