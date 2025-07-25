«Как в аду»: мать погибшего при обстреле ВСУ мальчика рассказала о состоянии

Мать пятилетнего мальчика, который ценой собственной жизни спас ее во время атаки ВСУ на Курск 8 июля, поделилась с изданием «Абзац» подробностями своего состояния. В настоящее время женщина находится в больнице, где восстанавливается после полученных травм.

«Я уже на аппарате дыхательном, видимо, сама не могу дышать. Больно проходят все процедуры, как в аду», — рассказала женщина

Напомним, что в момент атаки мать с сыном находились на одном из курских пляжей — ребенок закрыл собой родительницу во время обстрела, но сам получил смертельные ранения.

Оганизация «Ветераны России» выступила с инициативой назвать лечебное учреждение в Курской области в честь погибшего мальчика. Мать рассказала, что поддерживает эту инициативу.

Предложение уже направлено врио губернатора Курской области Александру Хинштейну.

Ранее мы писали о том, что в Саратове во время взрыва в многоэтажке погиб ребенок. Мальчик находился не в доме, по трагичной случайности он убежал от мамы, и в этот момент на него упала часть здания.