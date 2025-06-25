«В дурдоме лежал»: друг рассказал о напавшем на ребенка в аэропорту мужчине

Мужчина, который напал на двухлетнего мальчика в аэропорту Шереметьево, ранее проходил лечение в психоневрологическом диспансере. Об этом изданию 360.ru сообщил его друг.

«Он в дурдоме лежал. У него психическое заболевание какое-то», — сообщил он.

По его словам, подозреваемый провел в лечебнице не менее полугода. Несмотря на это, он был женат и воспитывал маленького ребенка. Он работал в Египте на атомной станции, но «накуролесил» и вернулся.

«Дома он, бывало, срывался. Алкоголя перепьет и может какую-нибудь дичь творить. <…> Мог просто зайти в магазин, кроссовки надеть и побежать», — добавил знакомый.

По его словам, поведение подозреваемого сдерживала только его волевая жена. Друг удивился, что «дурного» мужчину пропустила медкомиссия в Египте.

Односельчанка мужчины, Лилия, рассказала, что раньше он не проявлял агрессии и даже любил детей. Она предположила, что он «сошел с ума».

Напомним, инцидент произошел в аэропорту Шереметьево: мужчина схватил двухлетнего ребенка, поднял его на руки и с силой бросил на пол. Мальчик потерял сознание и с переломом позвоночника и черепа был доставлен в Детский клинический центр имени Рошаля. Сейчас ребенок находится в коме. Как выяснилось, нападавший — гражданин Белоруссии.

Ранее мы писали о том, что на пассажира, кинувшего ребенка о пол, жаловались еще в самолете.