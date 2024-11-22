Врачи помогли родить женщине, получившей ранение в грудь при теракте в «Крокусе»

Россиянка, получившая тяжелое огнестрельное ранение во время теракта в «Крокусе», родила ребенка. Врачи отметили, что новорожденная девочка полностью здорова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, при теракте женщина была ранена в грудь. На тот момент она была на раннем сроке беременности. Чтобы с малышкой все было в порядке, врачи на протяжении всех оставшихся до родов месяцев наблюдали за состоянием пациентки и плода.

На 40-й неделе у россиянки развилась родовая деятельность. Из-за осложнений ребенок не мог появиться естественным путем, поэтому медики приняли решение делать кесарево сечение, которое прошло успешно.

Отмечается, что мама и малышка здоровы. Также при желании женщина вновь может забеременеть.

Напомним, что теракт в Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Злоумышленники ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. После террористы подожгли здание и скрылись на машине, но спустя несколько часов их задержали.

Ранее стало известно, что мама детей, погибших в Красноярском крае от дихлофоса, родила пятого ребенка.