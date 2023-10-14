Врачи по частям восстановили лицо женщине после встречи с собакой

В Республиканскую клиническую больницу Татарстана доставлена беременная женщина после нападения бойцовой собаки.

Как пишет Kp.ru, женщина получила серьезные повреждения лица. Пациентка находилась в критическом состоянии. Ведущий специалист по связям с общественностью Валерия Белова отметила, что у пациентки полностью отсутствовала нижняя губа.

Известно, что женщина на 32-ой неделе беременности посетила один из приютов для бездомных животных. Ее привлекла собака бойцовой породы, после чего она зашла в вольер, чтобы погладить животное. Агрессивная собака напала на женщину и укусила прямо за лицо, истерзав щеки, подбородок и откусив губу.

Врачи сделали пострадавшей укол от столбняка, а после сделали пластику местными тканями. К сожалению, шрамы на лице останутся и, возможно, в будущем потребуется помощь пластического хирурга.

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