Пенсионерка оказалась обманутой на 900 тысяч рублей

Пенсионерка-инвалид лишилась почти 900 тысяч рублей из-за покупок на маркетплейсе. Однако их совершала не она.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, москвич сделал банковскую карту на имя своей 73-летней тёщи, куда ежемесячно поступали проценты со вклада — 230 тысяч рублей. Будучи пенсионеркой, имеющей проблемы со своими ногами, женщина проживает в Подмосковье и пользуется помощью сиделки.

Однажды зять решил посмотреть счет и заметил, что с карты списалось 887 тысяч рублей за товары в интернет-сервисе. Еще часть денег была отправлена на подозрительную банковскую карту. В связи с этим он обратился в полицию.

В результате проведённого расследования, основной подозреваемой оказалась молодая сиделка. В настоящее время она находится под допросом правоохранительных органов.

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