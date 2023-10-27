Врачи отправили ребенка в школу с дырой на руке размером с двухрублевую монету

В Челябинской области медсестра детской поликлиники сняла ребенку швы на руке после операции и выписала справку о том, чтобы с понедельника мальчик выходил в школу. Рана на тот момент была размером с двухрублевую монету. Врач, опоздавшая на прием на час, не стала смотреть швы, а махнула рукой.

Подробности происшествия сообщает сайт Kp.ru.

Инцидент произошел в Копейске. Мальчику 11 лет удалили на руке доброкачественную опухоль – атерому. Потом он был направлен для наблюдения в поликлинику по месту жительства.

Сначала они посетили врача, которая работала в больнице за хирурга и ортопеда. Она сняла пластырь с раны и налепила его обратно. Затем маму и сына направили к другому хирургу. Перевязку пришлось делать в платной клинике.

На втором приеме рану осмотрела медсестра – врача не было. Она сняла швы: мальчик видел, что рана после этого разошлась. Медсестра выдала справку о посещении школы. После прихода на рабочее место врач не стала смотреть рану – махнула рукой.

На следующий день мать делала перевязку в домашних условиях и увидела, что на месте раны дыра размером с двухрублевую монету.

Мальчик стал жаловаться на боль. Родители тем временем направили жалобу в Минздрав и собирают бумаги для подачи в прокуратуру.

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