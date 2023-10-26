В Якутии после прививки у ребенка начался некроз: проверяют районную поликлинику

В Якутии начата проверка в районной поликлинике после некроза у ребенка из-за прививки. Младенец был госпитализирован – он лежит в отделении гнойной хирургии.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Как сообщили изданию в республиканском Минздраве, ребенку проводят лечение «постинъекционной флегмоны с некрозом мягких тканей». В это время в поликлинике завершается расследование инцидента.

Мать юного пациента информируют о состоянии ребенка ежедневно, с ней проводят разъяснительную работу.

Ранее женщина показала фото ребенка с гематомой на руке. Она рассказала, что сделала ребенку прививку импортной вакциной. Вакцинация была плановой.

В начале октября в Петербурге девочка умерла после прививки. Ребенку не было двух лет. Предстоит выяснить, есть ли связь между гибелью ребенка и препаратом. Ее прививали от коклюша, столбняка и дифтерии.