Врачи отложили операцию 5-летней дочери выпавшей из окна солистки «Росичей» Кутуровой

Несколько дней назад стало известно о гибели солистки группы «Росичи» Елизаветы Кутуровой. Певица выпала вместе с пятилетней дочерью из окна десятого этажа. От полученных травм женщина скончалась на месте, при этом врачи ведут упорную борьбу за жизнь ее наследницы. Как сообщает издание StarHit, в состоянии девочки произошли изменения.

Почти две недели пятилетняя Эряна была подключена к аппарату ИВЛ. К счастью, опасность для жизни миновала, поэтому девочку перевели из реанимации в обычную палату. Рядом с ней постоянно находится отец, который пока избегает разговоров о погибшей жене. Известно, что на данный момент речи об операции не идет, поскольку ее состояние нужно стабилизировать.

«Эряночка уже сама кушает. Оперировать пока не будут, нужна стабилизация. Будем верить в лучшее», — сообщила руководительница группы «Росичи».

Отметим, что причины происшествия до сих пор не выявлены.

Ранее директор группы «Росичи» заявила, что Елизавета Кутурова не могла пытаться убить дочь. Подробности смотрите в этой статье.